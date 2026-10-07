Marcos Falcone: 'Brasil va intentar cuidar parte de su autonomía en América Latina'

“Brasil va intentar cuidar parte de su autonomía en América Latina, pero es claro que va a haber un acercamiento porque Estados Unidos quiere tener una presencia más fuerte en la región”, comentó Marcos Falcone, analista político, sobre el balotaje en Brasil.

Falcone analizó las repercusiones internacionales y las dinámicas diplomáticas que marcarán la segunda vuelta electoral en Brasil, con especial énfasis en la postura de la diplomacia brasileña frente a las potencias globales. Sostuvo que, con independencia del resultado en las urnas, Brasil buscará resguardar su autonomía estratégica de liderazgo en América Latina, aunque advirtió un inevitable acercamiento con Washington dado el interés de Estados Unidos por fortalecer su influencia geopolítica en la región. Indicó que el próximo gobierno deberá equilibrar con pragmatismo su tradicional rol de mediador multilateral en Sudamérica con la presión externa por definir alianzas comerciales y de seguridad continental.