Fecha de publicación 27 abr 2026 - 08:14
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María Belén Arroyo: 'Preocupa la extrema inseguridad en Manta durante la visita de Gustavo Petro'
"Preocupa la extrema inseguridad en Manta durante la visita de Gustavo Petro" declaró María Belén Arroyo, editora política de Vistazo, sobre la investigación periodística al presidente colombiano.
Arroyo analizó los episodios de violencia registrados en Manta en el marco de la agenda presidencial binacional, señalando la preocupante vulnerabilidad de la zona y la complejidad de los eventos ocurridos de manera simultánea.