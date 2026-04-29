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María José Reshuan: 'Ecuador ofrece una oferta diversa para este feriado'

"Ecuador ofrece una oferta diversa para este feriado" indicó María José Reshuan, viceministra de Turismo, sobre las expectativas turísticas.

Reshuan destacó la competitividad del país como destino estratégico para el feriado por el Día del Trabajador, resaltando que la combinación de experiencias culturales y deportes de aventura es el principal motor de atracción para visitantes nacionales y extranjeros.