María del Pilar Cornejo: 'Lluvias fuertes en el radar para las votaciones de este domingo 29'

Atendiendo a que las condiciones atmosféricas mantienen una alta probabilidad de precipitaciones fuertes sobre el territorio nacional en el marco de la intensificación invernal y el fenómeno de El Niño, el panorama meteorológico para la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre prevé lluvias que se extenderían al menos hasta el próximo 2 de diciembre, advirtió María del Pilar Cornejo, oceanógrafa y directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

Ante el riesgo de acumulación de agua y desbordamientos en zonas vulnerables, Cornejo recomendó a los electores planificar con anticipación sus desplazamientos y priorizar su integridad física frente a posibles inundaciones en las rutas de acceso hacia los recintos electorales.