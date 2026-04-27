Carlos Perugachi: 'Existen más del 60% de probabilidades de ...

Belén Arroyo: 'FF.AA. cuidaron perímetro externo de Marine Blue, donde se hospedó Petro en Manta'

"La casa donde se hospedó Petro está en Santa Marianita y se llama Marine Blue. En la primera cápsula de seguridad había funcionarios de inteligencia colombianos y Fuerzas Armadas de Ecuador tenía la delegación del perímetro externo", declaró María Belén Arroyo, editora política de Vistazo, sobre la investigación periodística al presidente colombiano.

"El presidente Petro permanece 72 horas, del 24 al 26 de mayo de 2025, sin salir de la vivienda en Manta, pero sí recibe visitantes", indicó Arroyo.