Mauricio Alarcón: 'Quien quede en la Fiscalía, debe dársele una oportunidad'

Pese a los cuestionamientos y la polarización previa que suelen rodear a los procesos llevados a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), resulta indispensable conceder el beneficio de la duda y el espacio institucional a quien resulte electo para evaluar su desempeño en función de hechos, independencia y resultados concretos, señaló Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Según Alarcón, el control social continuo y la veeduría ciudadana sobre la gestión penal serán las herramientas clave para fiscalizar el trabajo fiscal sin deslegitimar a priori la institucionalidad del país.