Mercedes Caicedo: 'He recibido amenazas de muerte, es un riesgo de administrar justicia'

"He recibido amenazas de muerte y no tengo miedo; es un riesgo de administrar justicia" comentó Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, sobre amenazas en su contra desde que asumió el cargo.

Caicedo reveló haber sido blanco de amedrentamientos contra su vida debido a las funciones que desempeña. Pese a la gravedad de la situación, ratificó su compromiso con la institucionalidad y la independencia judicial. Además señaló que la exposición a este tipo de presiones e intimidaciones criminales forma parte del desafío que asumen quienes lideran el sistema de justicia en el país.