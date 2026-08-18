Actualizada: 18 ago 2026 - 08:08
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Mercedes Caicedo: 'Este protocolo (...) es para casos de crimen organizado'
"Este protocolo, que no es para todos los casos, sino solamente para casos de crimen organizado, y que también cubre a las víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar, niñas, niños, adolescentes", indicó Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, sobre la emergencia en la Función Judicial.
Caicedo expuso los alcances del nuevo protocolo de emergencia implementado en la Función Judicial para optimizar la respuesta ante delitos complejos y garantizar la protección de grupos vulnerables. Enfatizó que esta herramienta operativa está diseñada específicamente para agilizar la gestión de casos vinculados al crimen organizado, así como para brindar un acompañamiento integral a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar, niñas, niños y adolescentes.