Michelle Maffei: 'La impunidad en el lavado de activos bordea el 95%'

"La impunidad en el lavado de activos bordea el 95% pese a la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio" señaló Michelle Maffei, experta en seguridad sobre la impunidad en el lavado de activos.

Maffei comentó sobre el balance de la ineficacia de los instrumentos legales y judiciales en el combate al crimen organizado en Ecuador. Advirtió que, la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio ha coincidido con un preocupante repunte en los niveles de impunidad, el cual roza el 95% en casos de blanqueo de capitales. Señaló que la falta de especialización de los operadores de justicia y las filtraciones institucionales impiden que el Estado golpee con éxito el patrimonio de las economías criminales.