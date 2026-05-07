Miguel Bonilla: 'Las compensaciones son para el pueblo, para evitar el incremento de los pasajes'

"Las compensaciones son para el pueblo, para evitar el incremento de los pasajes" indicó Miguel Bonilla, presidente de la Fenacotip, sobre el subsidio al transporte y posible alza de pasajes en el transporte público.

Bonilla defendió la vigencia de las compensaciones estatales. Señaló que estos recursos no constituyen un beneficio directo para el gremio, sino un mecanismo de protección social diseñado para que el usuario final no asuma el costo real de la tarifa técnica.