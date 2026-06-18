Miguel Jaramillo: '1,2 millones de votos definirán el rumbo de Colombia'

"Alrededor de 1,2 millones de votos definirán el rumbo de la elección presidencial en Colombia" indicó Miguel Jaramillo, estratega político, sobre el panorama electoral en Colombia.

Jaramillo analizó el panorama electoral que enfrenta Colombia de cara a la definición de su nueva presidencia. Comentó que, en un escenario de extrema paridad entre las fuerzas políticas dominantes, la clave de la victoria no radica en las bases radicalizadas de los partidos, sino en un bolsón estratégico de aproximadamente 1,2 millones de sufragios en disputa. Además, puntualizó sobre el electorado compuesto por ciudadanos indecisos y sectores de centro, lo que representa el margen decisivo que obligará a las campañas a moderar discursos y priorizar propuestas pragmáticas de última hora.