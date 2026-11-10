Mishel Mancheno: 'El 95% sí queremos sanciones mayores, sobre todo en el crimen organizado'

Pese a que el debate parlamentario suele dilatarse, el contundente respaldo ciudadano al endurecimiento de penas exige acelerar la aprobación de la Ley Antimafias, por lo que la Amablea tiene el desafío de blindar la norma contra el crimen organizado de alto impacto, enfatizó Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional.

Según Mancheno, el trámite y la aprobación de este proyecto de ley responden al clamor social de contar con herramientas jurídicas más severas y eficientes que permitan disuadir la impunidad, respaldar el accionar de la fuerza pública y desarticular las redes del crimen organizado en el territorio nacional.