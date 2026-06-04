Mishel Mancheno: 'El caso Progen será tratado en el Pleno en el momento oportuno'

"El caso Progen será tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional en el momento oportuno" indicó Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sobre la fiscalización al Caso Progen.

Mancheno comentó que el polémico expediente sobre las contrataciones de emergencia de la empresa Progen llegará al debate del Pleno Legislativo. Enfatizó que el tratamiento de esta fiscalización se dará bajo una planificación estratégica y técnica, asegurando que la discusión y las resoluciones se sometan a votación una vez que se consoliden los informes de las comisiones pertinentes, evitando apuramientos políticos que puedan viciar el proceso.