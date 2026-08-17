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Mishel Mancheno: 'Tenemos una prioridad para tratar la Ley Antimafias'

"Tenemos una prioridad (para tratar), la Ley Antimafias y el Código Orgánico Integral Penal", dice Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, sobre la agenda legislativa 2027.

Mancheno delineó la hoja de ruta del Legislativo y las urgencias de la agenda parlamentaria frente a la coyuntura del país. Subrayó que el tratamiento y debate de la Ley Antimafias, así como las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), constituyen el eje central del trabajo en el Pleno.