Moisés Torres: 'Contamos con futbolistas de élite, nuestras expectativas son altas'

"Contamos con futbolistas de élite, nuestras expectativas sobre la Selección son altas" indicó Moisés Torres, entrenador y director de fútbol, sobre la participación de la Selección en el Mundial 2026.

Torres evaluó el crecimiento del balompié nacional de cara al desempeño de la Selección Ecuatoriana en la cita mundialista. Argumentó que el posicionamiento de los jugadores tricolores en los torneos más competitivos del mundo ha provocado un cambio cultural y táctico irreversible. Indicó que Ecuador ya no puede enfocarse bajo la lógica de un competidor modesto, sino que posee los recursos técnicos individuales para sostener una identidad protagónica y responder a las máximas exigencias deportivas internacionales.