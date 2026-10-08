Nataly Morillo: 'Hemos pedido a los GAD un plan de contingencia (...) ante el fenómeno de El Niño'

“Hemos pedido a los GAD un plan de contingencia para estar prevenidos ante el fenómeno de El Niño durante las elecciones. Garantizamos que todos van a sufragar el 29 de noviembre”, comentó Nataly Morillo, ministra de Gobierno.

Morillo analizó la estrategia de coordinación interinstitucional articulada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para mitigar los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño durante la jornada electoral. Informó que la cartera de Estado ha exigido a los municipios la entrega y actualización de sus planes de contingencia para prevenir eventuales afectaciones por precipitaciones, inundaciones o problemas de conectividad en los recintos electorales. La funcionaria ratificó el compromiso del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral para desplegar la logística necesaria que garantice la seguridad y el pleno ejercicio del sufragio de toda la ciudadanía el próximo 29 de noviembre.