Nataly Morillo: 'Tenemos mafias en el sistema de salud y en la contratación pública'

"Tenemos mafias en el sistema de salud y en la contratación pública" señaló Nataly Morillo, ministra de Gobierno, sobre boicot en los procesos estatales.

Morillo indicó de forma directa la presencia de estructuras de corrupción que operan dentro del aparato estatal, con especial énfasis en el sector de la salud. Además, denunció que estos grupos presionan y boicotean deliberadamente las licitaciones públicas cuando los contratos no son adjudicados a proveedores previamente direccionados, obstaculizando la provisión de servicios esenciales para la ciudadanía.