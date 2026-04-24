Carlos Coronel: 'El 58% de la ciudadanía aún no le encuentra...

Nataly Morillo: 'Revisamos que no haya conflictos de intereses'

"Revisamos que no haya conflictos de intereses", expresó Nataly Morillo, ministra de Gobierno, sobre el nombramiento de Jaime Bernabé en Salud.

Morillo señaló que el decreto para la designación oficial de Jaime Bernabé como ministro de Salud está en proceso de revisión técnica, con el fin de garantizar que el funcionario cumpla con todos los requisitos legales y de transparencia antes de asumir el cargo.