Noticias, martes 9 de junio del 2026 | 24 Horas | Quito

Noticias, martes 9 de junio del 2026| 24 Horas | Guayaquil

Revise las noticias más destacadas de Guayaquil en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este martes 9 de junio del 2026. Con Carlos Sacoto.