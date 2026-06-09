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24 Horas Guayaquil

Actualizado: 09 jun 2026 - 14:54

Noticias, martes 9 de junio del 2026| 24 Horas | Guayaquil

Revise las noticias más destacadas de Guayaquil en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este martes 9 de junio del 2026. Con Carlos Sacoto.

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