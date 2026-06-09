Actualizado: 09 jun 2026 - 14:54
Compartir
Noticias, martes 9 de junio del 2026| 24 Horas | Guayaquil
Revise las noticias más destacadas de Guayaquil en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este martes 9 de junio del 2026. Con Carlos Sacoto.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 09 jun 2026 - 14:54
Compartir
Revise las noticias más destacadas de Guayaquil en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este martes 9 de junio del 2026. Con Carlos Sacoto.