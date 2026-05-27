Nathaly Pernett: 'Es evidente que Progen es un atraco al Estado'

"Es evidente que Progen es un atraco al Estado; quien intente defenderlo demuestra una ceguera absoluta" señaló Nathaly Pernett, analista política, en su análisis sobre investigaciones estatales.

Pernett indicó de manera contundente los contratos de emergencia eléctrica celebrados con la empresa Progen como un perjuicio directo a los fondos públicos. Además, señaló que la evidencia técnica e institucional respecto a las irregularidades del caso es irrefutable, por lo que cuestionó con dureza a los sectores oficiales o jurídicos que intentan justificar o desvincular al proceso de las sospechas de corrupción estatal.