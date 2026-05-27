Pedro Viveros: 'Habrá segunda vuelta electoral en Colombia'

"Habrá segunda vuelta electoral: no se perfila un candidato con la fuerza para ganar en primera instancia" destacó Pedro Viveros, analista político colombiano, sobre el panorama electoral en Colombia.

Viveros comentó que existe un escenario de alta fragmentación política de cara a los próximos comicios presidenciales en Colombia. Explicó que las tendencias actuales del electorado y la distribución de las fuerzas políticas sugieren que ninguna de las candidaturas en disputa cuenta, por el momento, con el capital electoral suficiente para asegurar una victoria directa, lo que obligará a una definición en balotaje.