Niels Olsen: 'El caso Progen llegará al Pleno en su momento, hemos enviado el informe a la justicia'

"El caso Progen llegará al Pleno en su momento; ya hemos enviado el informe a la justicia" indicó Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, sobre la fiscalización en el sector eléctrico.

Olsen indicó que la Comisión de Transparencia ha remitido formalmente los hallazgos del caso Progen a la Función Judicial. Además, calificó las irregularidades detectadas como un "atraco a los ecuatorianos" y aseguró que el Legislativo cumplirá con el debido proceso para que el debate en el Pleno se realice bajo criterios técnicos y legales, garantizando que no haya impunidad para los responsables.