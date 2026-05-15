Raúl Ortiz: 'El sistema petrolero ecuatoriano ha sufrido un colapso estructural'

"El sistema petrolero ecuatoriano ha sufrido un colapso estructural tras dos décadas sin inversión eficiente", señaló Raúl Ortiz, experto petrolero, sobre el modelo de gestión de hidrocarburos de Ecuador.

Ortiz señaló que el modelo de gestión de hidrocarburos en el país, que alcanzó su madurez operativa hace 20 años, ha entrado en una fase de deterioro progresivo. Para el experto, la falta de modernización y la ausencia de políticas de largo plazo han provocado un "derrumbamiento" de la capacidad productiva, dejando al sector más importante de la economía nacional en una situación crítica que requiere una intervención urgente.