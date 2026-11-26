Pabel Muñoz: 'Mi invitación al Gobierno es que podamos financiar a medias la extensión del Metro'

Con miras a consolidar el sistema ferroviario subterráneo de la capital y proyectar su extensión técnica hacia La Ofelia y Calderón, la ampliación del Metro de Quito hacia el norte de la ciudad requiere establecer un esquema de cofinanciamiento equitativo del 50 % con el Gobierno Nacional, planteó Pabel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito.

Según Muñoz, sumar esfuerzos presupuestarios entre el cabildo y el Ejecutivo, junto con la integración obligatoria del transporte convencional en superficie, resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad financiera de la obra y mejorar los tiempos de traslado de los quiteños.