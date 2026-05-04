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Noticias, lunes 4 de mayo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Pablo Dávila: '119 aprehendidos corresponden a incumplimientos del toque de queda'

"119 de los 124 aprehendidos recientemente corresponden a incumplimientos del toque de queda", destacó Pablo Dávila, comandante general de la Policía, sobre los resultados de los últimos operativos de control.

Dávila destacó que la gran mayoría de las detenciones se concentran en ciudadanos que han ignorado las restricciones de movilidad vigentes bajo el estado de excepción.