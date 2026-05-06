Fecha de publicación 06 may 2026 - 08:16
Compartir
Paloma Valencia: 'El presidente Noboa tiene total disposición para lograr fronteras fluidas'
"El presidente Noboa tiene total disposición para lograr fronteras fluidas", señaló Paloma Valencia, candidata a la presidencia de Colombia, sobre las relaciones bilaterales.
Valencia destacó la apertura del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, para fortalecer la cooperación fronteriza. El objetivo central es facilitar el intercambio comercial y la movilidad ciudadana, superando las barreras administrativas que actualmente limitan la integración entre ambos países.