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Noticias, miércoles 6 de mayo del 2026 | 24 Horas | Quito

Paloma Valencia: 'El presidente Noboa tiene total disposición para lograr fronteras fluidas'

"El presidente Noboa tiene total disposición para lograr fronteras fluidas", señaló Paloma Valencia, candidata a la presidencia de Colombia, sobre las relaciones bilaterales.

Valencia destacó la apertura del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, para fortalecer la cooperación fronteriza. El objetivo central es facilitar el intercambio comercial y la movilidad ciudadana, superando las barreras administrativas que actualmente limitan la integración entre ambos países.