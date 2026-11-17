Pamela León: 'Hay cosas que proponen los candidatos en entrevistas que no están en el gobierno'

Aun cuando los postulantes inscriben programas de gobierno formales con implicaciones jurídicas vinculantes, existe una marcada brecha frente a las ofertas discursivas que expresan en entrevistas mediáticas, por lo que resulta indispensable que el electorado contraste los compromisos oficiales con el relato de campaña para evitar promesas inviables, advirtió Pamela León, analista política.

Según León, esta omisión responde a una estrategia política para evitar responsabilidades legales posteriores, dado que el incumplimiento de los planes registrados ante el organismo electoral constituye una causal directa para activar procesos de revocatoria de mandato una vez asumido el cargo.