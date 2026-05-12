Paola Carvajal: 'La autoridad debe fijar la tarifa vinculada a la calidad del servicio'

"La autoridad debe fijar la tarifa vinculada estrictamente a la calidad del servicio" destacó Paola Carvajal, experta en movilidad sostenible, sobre el sistema de transporte.

Carvajal señaló que el debate sobre el costo del pasaje no puede ser aislado. Para la especialista, es responsabilidad de los entes reguladores establecer una tarifa técnica que no solo cubra costos, sino que actúe como un estándar de exigencia para garantizar el servicio eficiente y digno que la ciudadanía demanda.