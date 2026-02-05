Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 05 feb 2026 - 09:29

Raúl Chávez:'Los tiempos del juicio político de Mario Godoy van bastante lentos'

'Los tiempos del juicio político de Mario Godoy van bastante lentos', Raúl Chávez, asambleísta de RC-Reto, sobre caso Godoy

Nuestra TV