Ricardo Galán: 'Si Cepeda gana, la relación bilateral se complica debido a su cercanía con las FARC'

"Si Iván Cepeda gana, la relación bilateral se complicará debido a su cercanía con las FARC", comentó Ricardo Galán, periodista y analista político, sobre el escenario electoral en Colombia.

Galán advirtió que un eventual triunfo de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de Colombia supondría un complejo desafío diplomático y de seguridad para el Gobierno de Daniel Noboa. Señaló que la administración ecuatoriana identifica a las disidencias de las FARC como una amenaza estructural para el país, la proximidad política e ideológica de Cepeda con dicho entorno generaría fuertes fricciones en la cooperación fronteriza y de inteligencia.