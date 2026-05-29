Ricardo Ospina: 'Petro logró dar representación a sectores históricamente marginados'

"Petro logró dar representación política y social a sectores históricamente marginados" señaló Ricardo Ospina, director de noticias de Blu Radio Colombia, sobre el legado del mandatario colombiano.

Ospina destacó que el principal hito de la administración de Gustavo Petro radica en la inclusión y visibilización de poblaciones tradicionalmente excluidas del debate público. Comentó que más allá de las complejidades de su gestión o el cumplimiento de sus reformas, el actual gobierno colombiano marcó un punto de inflexión al abrir canales de poder reales para los movimientos sociales, populares y étnicos del país.