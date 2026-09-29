Rodrigo Gómez de la Torre: 'La inestabilidad genera incertidumbre'

“La inestabilidad genera incertidumbre” comentó Rodrigo Gómez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, sobre el cambio de autoridad en el Ministerio de Desarrollo Económico.

Gómez analizó las repercusiones económicas e institucionales provocadas por la rotación de autoridades en el Gabinete Ministerial, específicamente en la cartera de Desarrollo Económico. Sostuvo que las transiciones abruptas en la conducción económica generan señales contradictorias hacia las inversiones y pueden ralentizar o paralizar las mesas de diálogo técnico y los proyectos regulatorios en marcha. Destacó la importancia de preservar la continuidad de las políticas públicas, la seguridad jurídica y la certidumbre operativa para atraer capitales, fomentar el empleo formal y consolidar un entorno estable para el crecimiento del sector productivo.