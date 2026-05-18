Roger Celi: 'La Asamblea dejó de lado la fiscalización para aplaudir al Ejecutivo'

"La Asamblea dejó de lado la fiscalización para aplaudir al Ejecutivo", señaló Roger Celi, vocero del Observatorio Legislativo, sobre la función fiscalizadora del pleno durante su primer año de gestión.

Celi advirtió con preocupación un cambio en la dinámica del Parlamento ecuatoriano. Según su análisis, la función fiscalizadora del Legislativo se ha debilitado significativamente, dando paso a una postura de complacencia frente a las decisiones del Gobierno, lo que debilita el principio de independencia de funciones y el control democrático indispensable en el Estado.