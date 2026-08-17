Rómulo Bermeo: 'Las formas de ingreso de la escopolamina a nuestro cuerpo es por vía oral'

"Las formas de ingreso de la escopolamina a nuestro cuerpo es por vía oral la más efectiva, por vía nasal es menos efectiva, demora un poco más en hacer efecto, y la piel, es decir, algún parche, pero se demora un poco más", indicó Rómulo Bermeo, médico del Guayas, sobre el uso de escopolamina en actos delictivos.

Bermeo analizó los aspectos farmacológicos, las formas de administración y los efectos clínicos de la escopolamina utilizada en hechos delictivos. Aclaró que la vía oral es la forma de ingreso más efectiva y de rápida acción en el organismo, mientras que la vía nasal y el contacto a través de la piel, como parches o sustancias aplicadas en superficies, requieren un tiempo de absorción considerablemente mayor para generar un impacto farmacológico. Destacó la importancia de comprender con precisión científica el comportamiento de estas sustancias para desmitificar falsas creencias de vulnerabilidad inmediata por mero contacto casual y fortalecer medidas reales de autoprotección y prevención en la ciudadanía.