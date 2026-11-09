Ruth Hidalgo: 'El candidato funcionario tiene ventajas sobre los candidatos que no son funcionarios'

En vista de que la normativa actual otorga ventajas operativas e institucionales a las autoridades en funciones, la contienda electoral presenta serios desequilibrios frente a los demás candidatos, por lo que resulta indispensable que los organismos de control implementen una supervisión más estricta e inmediata para garantizar la equidad, remarcó Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana.

Según Hidalgo, activar una fiscalización rigurosa sobre el uso de recursos públicos, la promoción institucional y la agenda oficial es clave para evitar la competencia desleal y garantizar un debate democrático justo.