Santiago Carranco: 'Ecuador debe sostener la política exterior y reactivar los planes binacionales'

"Ecuador debe sostener una política exterior sólida y reactivar los planes binacionales con Colombia y Perú" comentó Santiago Carranco, consultor internacional de IAEN, sobre la reconfiguración política generada por los procesos electorales en Colombia y Perú.

Carranco advirtió que la reconfiguración política por los procesos electorales en los países vecinos no deben alterar la hoja de ruta diplomática de Ecuador. Señaló que se necesita consolidar una estrategia exterior institucional y despartidizada que priorice los proyectos de desarrollo en las zonas de frontera, garantizando la continuidad de la cooperación técnica y de seguridad más allá de las afinidades ideológicas de los mandatarios de turno.