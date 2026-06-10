Santiago Guerrero: 'Ecuador posee nivel técnico y experiencia para pelear el liderato de su grupo'

"Ecuador posee nivel técnico y experiencia para pelear el liderato de su grupo en el Mundial" destacó Santiago Guerrero, editor deportivo de Primicias, sobre las condiciones de la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026.

Guerrero analizó el potencial y las expectativas reales que rodean la participación de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en la cita mundialista. Destacó que "La Tri" ya no asiste a estos torneos en calidad de participante secundario, sino como un equipo consolidado con futbolistas que compiten en la élite global, lo que le otorga experiencia y madurez necesarias para plantarse con autoridad frente a cualquier rival de su serie.