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Entrevistas en 24 Horas

Fecha de publicación 28 abr 2026 - 08:12

Santiago Ortega: 'El 40% de las economías de entretenimiento nocturno están en riesgo'

"El 40% de las economías de entretenimiento nocturno están en riesgo" señaló Santiago Ortega, experto en seguridad y defensa nacional, sobre toques de queda delimitados.

El experto también adviertió sobre las graves repercusiones económicas que generan las restricciones de movilidad generalizadas, sugiriendo que la lucha contra la inseguridad debe equilibrarse con la protección del empleo en el sector de servicios y ocio.

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