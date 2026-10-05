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Noticias, lunes 5 de octubre del 2026 | 24 Horas | Primera E...

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Sofía Vinueza: “Los ciudadanos deben adoptar hábitos de eficiencia energética”

“Los ciudadanos deben adoptar hábitos de eficiencia energética”, señaló Sofía Vinueza, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral.

Además, enfatizó que aunque el ahorro de energía en los hogares es crucial en la coyuntura actual, este no sustituye la inversión estatal en infraestructura. por otor lado remarcó la necesidad de implementar soluciones definitivas de generación y transmisión para asegurar el suministro nacional. Un plan integral de mantenimiento y expansión del sistema marcaría la diferencia en la gestión de esta crisis energética en Ecuador, según Vinueza.