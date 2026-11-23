Stephanie Macías: 'Necesitamos que las propuestas sean vistas, sean debatidas'

A pesar de que resulta indispensable que las ofertas de campaña sean expuestas y contrastadas públicamente, las jornadas de debates electorales evidenciaron vacíos técnicos respecto a la ejecución y viabilidad presupuestaria de varios planteamientos de los postulantes, señaló Stephanie Macías, directora de Buró Estratégico.

Según Macías, exigir precisión sobre los mecanismos de implementación y las fuentes de financiamiento resulta fundamental para que la ciudadanía pueda discernir entre discursos populistas y planes de gestión realmente aplicables en los gobiernos locales.