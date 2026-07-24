Stephanie Macías: 'Estas seccionales (...) es una competencia por el poder'

"Estas seccionales no solo es la competencia de alcaldes y prefecturas, es una competencia por el poder (...) para una eventual candidatura nacional ", señaló Stephanie Macías, consultora en comunicación y crisis, sobre el panorama electoral.

Macías analizó las dinámicas políticas y el peso estratégico que tienen los comicios seccionales en el mapa electoral del país. Explicó que las contiendas por alcaldías y prefecturas no deben entenderse únicamente como la elección de administradores locales, sino como una verdadera plataforma territorial y política. Además, indicó que las principales fuerzas del país disputan los gobiernos locales para consolidar estructuras territoriales y medir el respaldo ciudadano, para así posicionar liderazgos que sirvan como catapulta hacia una eventual candidatura presidencial en las elecciones.