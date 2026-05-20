Verónica Artola: 'No se come del riesgo país'

"No se come del riesgo país" sañaló Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador, sobre la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la economía familiar.

Artola indicó que una baja en el riesgo país no se traduce automáticamente en bienestar social. Comentó que existe una profunda brecha entre las cifras macroeconómicas de estabilidad y la realidad de los hogares ecuatorianos, además señaló que existen algunas condiciones como el estancamiento del empleo, el cierre de comercios locales y el persistente fenómeno de la migración como características de la brecha señalada.