Walter Spurrier: 'El empleo no ha estado mejorando'

"El empleo no ha estado mejorando. Hay ciertos problemas con las estadísticas de empleo porque el INEC no tiene suficiente personal para tener una muestra grande todos los meses", dice Walter Spurrier, analista económico, sobre el crecimiento económico en Ecuador.

Spurrier evaluó la situación del mercado laboral en Ecuador, el ritmo de crecimiento económico y la confiabilidad de los indicadores oficiales sobre la ocupación. Advirtió que el empleo no registra una recuperación efectiva en el país y cuestionó la precisión periódica de las estadísticas publicadas. Indicó que las limitaciones operativas y presupuestarias que enfrenta el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como la falta de personal suficiente para levantar muestras mensuales robusta, generan distorsiones en las mediciones, lo que dificulta contar con un diagnóstico certero.