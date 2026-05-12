Walter Spurrier: 'La falta de inversión en refinación nos mantiene atados al mercado internacional'

"La falta de inversión en refinación nos mantiene atados al mercado internacional" señaló Walter Spurrier, analista económico, sobre la crisis de combustibles.

Spurrier indicó que la escasez de combustibles en Ecuador es consecuencia de una gestión gubernamental inefectiva que no ha concretado propuestas de inversión privada. Además advirtió que, al no ampliar la capacidad de refinación local, el país continúa en una situación de vulnerabilidad y dependencia extrema frente a los precios y disponibilidad del mercado externo.