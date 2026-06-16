William Murillo: 'Casi USD 6 000 millones ingresan a Ecuador desde EE. UU. por concepto de remesas''

"Casi USD 6 000 millones ingresan a Ecuador desde EE. UU. por concepto de remesas" señaló William Murillo, director de 1800 Migrantes, sobre las remesas.

Murillo indicó la cifra que representa el flujo de remesas enviado por la comunidad ecuatoriana residente en los Estados Unidos. Analizó el comportamiento macroeconómico nacional y enfatizó que este millonario flujo de divisas no solo constituye el principal sostén financiero para miles de familias en situación de vulnerabilidad, sino que actúa como un pilar fundamental e indispensable para inyectar liquidez directa al mercado interno y garantizar la estabilidad del sistema de dolarización en el país.