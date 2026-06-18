Wilson Hernández: 'La política se ha desnaturalizado hasta convertirse en un emprendimiento'

"A diferencia del pragmatismo ciudadano en EE. UU., en Ecuador la política se ha desnaturalizado hasta convertirse en un emprendimiento" indicó Wilson Hernández, presidente del comité cívico de Danbury, sobre las diferencias en el ejercicio de la política.

Hernández analizó las diferencias estructurales y culturales que marcan el ejercicio de la política entre el país norteamericano y el entorno local. Argumentó que, mientras el electorado estadounidense enfoca su atención y su voto en políticas públicas concretas que alteran directamente su economía y calidad de vida diaria, en el escenario ecuatoriano la actividad política ha sufrido una preocupante mutación. Comentó que el ejercicio de la política se percibe cada vez más como un negocio o plataforma de lucro personal, fragmentando la representatividad y debilitando la confianza en las instituciones democráticas.