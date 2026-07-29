Xavier Rosero: 'El éxito radica una participación extremadamente activa'

"El éxito de esta negociación radica en que el sector privado y el sector exportador al que represento tuvo una participación extremadamente activa", comentó Xavier Rosero, presidente de Fedexpor, sobre el TLC con Canadá.

Rosero analizó el impacto económico, la competitividad de la oferta ecuatoriana y las lecciones del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Destacó que la clave del éxito en este acuerdo bilateral fue el trabajo articulado y la participación sumamente activa del sector privado junto a los equipos negociadores.