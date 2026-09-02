Yuri Colorado: 'El Niño nos convoca para proteger la vida de los ecuatorianos'

“El fenómeno de El Niño nos convoca a una gran articulación para proteger la vida de los ecuatorianos”. indicó Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, sobre la alerta roja por el Fenómeno de El Niño.

Colorado analizó los desafíos de gestión de riesgos que enfrentan los cantones más vulnerables del país ante la llegada del fenómeno de El Niño. Enfatizó que la escala de los impactos previsibles supera las capacidades individuales de los gobiernos locales, por lo que resulta indispensable consolidar una estrategia nacional coordinada entre el Ejecutivo, los municipios, las prefecturas y la cooperación internacional. Destacó que, la prioridad es la planificación preventiva, misma que debe centrarse en la salvaguarda de las vidas humanas, la evacuación oportuna de zonas de alto riesgo y el despliegue de infraestructura de contención en las comunidades costeras.