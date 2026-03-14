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Noticias, viernes 13 de marzo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Noticiero, sábado 14 de marzo del 2026|24 Horas | Ecuador

Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Central de este sábado 14 de marzo del 2026. Con Astrid Singre.