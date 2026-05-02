Noticias, viernes 1 de mayo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

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Noticiero, sábado 2 de mayo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

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Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Estelar de este sábado 2 de mayo del 2026. Con Liz Valarezo